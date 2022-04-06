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البرلمان الكوبي يجدد دعم بلاده لسورية في المحافل الدولية

البرلمان الكوبي يجدد دعم بلاده لسورية في المحافل الدولية
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية الكوبية في البرلمان إستيبان لازو التأكيد على مواقف بلاده الداعمة لسورية في جميع المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية واصفا العلاقات بين البلدين بالمميزة وعميقة الجذور.

العالم- سوريا

وأشار لازو خلال استقباله سفير سورية في كوبا الدكتور إدريس ميا في مقر البرلمان في العاصمة الكوبية هافانا إلى أهمية العلاقات البرلمانية في تعزيز العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها السفير ميا الذي سينهي مهامه قريبا في تعزيز العلاقات وترسيخ أواصر الصداقة بين سورية وكوبا.

من جهته عبر السفير ميا عن شكره وامتنانه لكوبا على كل ما لمسه خلال عمله فيها من تقدير لسورية قيادة وشعبا مؤكداً أن سورية ستبقى دائما إلى جانب كوبا في المحافل الإقليمية والدولية وتدعم نضالها من اجل وضع حد للحصار الجائر المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة منذ أكثر من ستة عقود.

حضر اللقاء من الجانب الكوبي نائب رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية آنا ماريا ماتشادو ومن سفارة سورية الملحق الدبلوماسي علي عباس.

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