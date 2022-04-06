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إسلامي: في يوم التقنية الإيرانية سنقدم بعضا من إنجازاتنا العلمية

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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