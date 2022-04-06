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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
إسلامي: يجب مواصلة البحوث العلمية في تطوير الإنتاج لنحقق المعنى الأساسي لتسمية هذا العام
إسلامي: لقد أشركنا الكثير من المجموعات منها المجموعات المعرفية ونجحنا في بلورة الإنتاج الوطني
إسلامي: الشعب الإيراني اجتاز الأزمة رغم الصعاب وأثبت للعالم أنه صامد أمام كل الضغوطات
إسلامي: 52 مليار كيلو واط أضيف للطاقة الكهربائية
إسلامي: الشعب الإيراني اجتاز الأزمة رغم الصعاب وأثبت للعالم أنه صامد أمام كل الضغوطات
إسلامي: الطاقة النووية قضية مرتبطة بالأمن القومي
إسلامي: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لم تقصر في مجالها وفي تطوير الأجهزة والإنجازات
إسلامي: لدينا الكثير من الأجهزة لتحلية المياه وهذا ما ينتظره الشعب الإيراني وسننطلق بها من مدينة بوشهر
إسلامي: نأمل أن تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما هي مكلفة به وإن لم يكن كذلك فلكل حادث حديث
إسلامي: بعد شهرين سنقدم الأدلة التي تبطل كل مزاعم كيان الاحتلال
إسلامي: قد اجتزنا هذه المراحل العلمية وسنقدم هذه الأجهزة الطبية للشعب الإيراني
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش
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