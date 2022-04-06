الإمارات تدعم إنشاء لجنة تحقيق مستقلة بشأن أوكرانيا

العالم - الإمارات

وقالت "لانا نسيبة"، في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في أوكرانيا، أمس الثلاثاء: إن "الإمارات تدعم إنشاء لجنة تحقيق مستقلة".

وأضافت نسيبة: إن "التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، سيكون خطوة أولى نحو السلام الشامل".

وشددت على ضرورة التأكد من الوقائع في أوكرانيا بشكل حيادي، خاصة أن التكنولوجيا زادت من نطاق انتشار المعلومات المغلوطة والخاطئة وترويج الإشاعات.

وطالبت بحماية المدنيين في أوكرانيا والتعامل السريع مع إرسال المساعدات الإنسانية، داعية أطراف النزاع إلى "عدم المساس بالمواقع التراثية".

وبينت أن بلادها تشعر بالقلق بشأن تأثر الأمن الغذائي بسبب الحرب في أوكرانيا، خاصة أن الوضع الإنساني يتدهور هناك.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".​​​​​​