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إسلامي: 12 منطقة في البلاد ستزيح الستار عن كل هذه الإنجازات العلمية الإيرانية

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

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