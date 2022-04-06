شاهد..صوت القرآن يعطر العتبة الرضوية على مدار الساعة في رمضان

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ربما كان هذا المكان الاكثر اقامة للمجالس القرآنية في ايران، حيث تتوزع جلسات تلاوة المصحف الشريف على مدار الساعة في باحات واروقة العتبة الرضوية الشريفة، وللزائر حرية اختيار الوقت المناسب للمشاركة في المحافل الصباحية أو المسائية.

وقال احد المشاركين في جلسات تلاوة القرآن: "نعيش أجواء ً إيمانية في ظل القرآن الكريم وفي هذا الشهر الفضيل وهذه البقعة الدينية المباركة".

وقال مشارك آخر: "القراء المشاركون هم من أفضل الأصوات في البلاد ونحن نتمتع بسماع القرآن بصوتهم العذب الذي يمنحنا مشاعر روحانية".

ستة محافل كبيرة لترتيل اجزاء القرآن الكريم بمشاركة المئات من جموع المومنيين، فضلا عن جلسات تفسير القرآن الكريم باللغات العربية والفارسية،والاوردو، أهم ما تنشط به دار القرآن الكريم في مرقد الإمام الرضا عليه السلام.

وقال مشارك في الجلسات القرانية: "بصفتي كفنان اشارك في هذه المجلس القرآني طيلة الشهر الفضيل من خلال كتابة الآيات التي تقرأ في اليوم نفسه".

مجالس ختم القرآن الكريم باتت معلما بارزا في ايران في شهر رمضان المبارك، ربيع القرآن اذ تتزين معظم مساجد ودور العبادة وحتى المنازل باجتماعات لقراءة كتاب الله العزيز.

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