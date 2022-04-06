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إسلامي: الشعب الإيراني اجتاز الأزمة رغم الصعاب وأثبت للعالم أنه صامد أمام كل الضغوطات

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

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