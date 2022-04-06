الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الناتو يستخدم الطائرات على حدوده الشرقية لجمع معلومات استخباراتية

الناتو يستخدم الطائرات على حدوده الشرقية لجمع معلومات استخباراتية
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

أشار تقرير إعلامي إلى أن "الناتو" يستخدم بنشاط على الجانب الشرقي من حدوده طائرات لجمع معلومات استخباراتية.

العالم - أوروبا

حسب ما نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن حوالي 100 طائرة تابعة للناتو تشارك كل يوم في أنشطة استخباراتية على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، كجزء من توسيع وجود الحلف في أوروبا الشرقية منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا لحلف الناتو، فإنه لا يشارك المعلومات الاستخباراتية مع كييف، لكن يمكن للدول الأعضاء أن تقرر من جانب واحد مشاركة المعلومات معه.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن الولايات المتحدة تشارك البيانات مع أوكرانيا، لكنها لا تقدم معلومات من شأنها أن تسمح للجانب الأوكراني بـ "الهجوم في الوقت الفعلي" على أهداف روسية.

قام الناتو، بالتوازي مع تكثيف عمليات القوات الجوية، بتوسيع انتشار القوات في المياه وعلى الأرض في المنطقة. ووفقا للصحيفة، يوجد الآن 40 ألف جندي على الجانب الشرقي، وتنتشر مجموعات الضربة البحرية في بحر الشمال وشرق البحر الأبيض المتوسط.

روابط ذات صلة

الناتو قلق من الأوضاع في أوكرانيا ويؤكد مواصلة تزويد كييف بالأسلحة

بلومبرغ: انقسام في 'الناتو' حول الحوار مع روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الناتو يستخدم الطائرات على حدوده الشرقية لجمع معلومات استخباراتية

شاهد بالفيديو.. تضخيم موضوع افلاس الحكومة اللبنانية؛ الاهداف والنوايا

رئيس الجمهورية يوعز لوزارة الامن بالكشف عن ملابسات جريمة الطعن في مشهد

علماء السنة في البلاد یدینون جریمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة

شاهد..صوت القرآن يعطر العتبة الرضوية على مدار الساعة في رمضان

لافروف: محاولة إفشال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وراء 'استفزاز بوتشا'