الناتو يستخدم الطائرات على حدوده الشرقية لجمع معلومات استخباراتية

العالم - أوروبا

حسب ما نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن حوالي 100 طائرة تابعة للناتو تشارك كل يوم في أنشطة استخباراتية على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، كجزء من توسيع وجود الحلف في أوروبا الشرقية منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا لحلف الناتو، فإنه لا يشارك المعلومات الاستخباراتية مع كييف، لكن يمكن للدول الأعضاء أن تقرر من جانب واحد مشاركة المعلومات معه.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن الولايات المتحدة تشارك البيانات مع أوكرانيا، لكنها لا تقدم معلومات من شأنها أن تسمح للجانب الأوكراني بـ "الهجوم في الوقت الفعلي" على أهداف روسية.

قام الناتو، بالتوازي مع تكثيف عمليات القوات الجوية، بتوسيع انتشار القوات في المياه وعلى الأرض في المنطقة. ووفقا للصحيفة، يوجد الآن 40 ألف جندي على الجانب الشرقي، وتنتشر مجموعات الضربة البحرية في بحر الشمال وشرق البحر الأبيض المتوسط.