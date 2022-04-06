وزير النفط الايراني: أبرمنا عقودا جديدة بـ 16.5 مليار دولار

العالم - ايران

وآستطرد " جواد أوجي" في تصريح اليوم الاربعاء، أن العقود المبرمة تعادل عدة مرات قيمة العقد المبرم سابقا مع توتال الفرنسية لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي والذي لم يصل الى نتيجة بالتالی .( انسحبت توتال من العقد بعد اعادة الحظر الاميركي عام 2018).

وأشار الوزير أن العقود ابرمت مع شركات محلية وأجنبية، ولايمكن تسميتها نظرا لظروف الحظر المفروض على البلاد.

وأعتبر أوجي أن دبلوماسية الطاقة تشهد انتعاشة في ظل الحكومة الحالية وتكللت عبر توقيع عقد مقايضة الغاز بين تركمانستان وآذربيجان عبر الاراضي الايرانية.