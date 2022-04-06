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الطيران الروسي يقصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية الليلة الماضية

الطيران الروسي يقصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية الليلة الماضية
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

تواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث دمرت صواريخ أرضية وجوية عالية الدقة 5 مستودعات للوقود ومواد التشحيم.

العالم - روسيا

جاء ذلك في البيان اليومي للمتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء إيغور كوناشينكوف ليوم الأربعاء، 6 أبريل 2022، حيث تابع المتحدث أن تلك المستودعات كانت في مناطق قرى "راديخوف" و"كازاتين" و"بروسيانايا" و"نيكولايف" و"نوفوموسكوفسك"، وكانت تزود المعدات العسكرية لمجموعات القوات الأوكرانية في مناطق "خاركوف" و"نيكولايف" و"دونباس" بالوقود.

كما قام الطيران العملياتي والتكتيكي خلال الليلة الماضية بقصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها نظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أوسا-إيه كيه إم"، و5 مستودعات للوجستيات، بالإضافة إلى 11 نقطة ارتكاز ومخازن للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 مسيرات في مناطق "بيرديانسك" و"غورنياك" و"أوفانسكوي" و"تشيرنوبايفكا".

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