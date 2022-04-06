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مراسل العالم: شهود عيان يقولون إن الانفجار وقع أثناء تأدية المصلين صلاة الظهر وكان المسجد ممتلئا بالمصلين

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

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