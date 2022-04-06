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من هو الاسير أحمد مناصرة

من هو الاسير أحمد مناصرة
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

يتعرض الطفل "أحمد مناصرة" لانتهاكات عديدة في سجون الاحتلال من بينها التعذيب النفسي والجسدي في سجن انفرادي وذلك بعد اعتقاله منذ 7 سنوات والحكم عليه بالسجن 12 عامًا. وأصدرت عائلة المناصرة بيانًا ناشدت فيه العالم الوقوف إلى جانب ابنها، واستجابت مجموعات عديدة من الناشطين والأخصائيين النفسيين، وأُطلقت حملة عالمية إلكترونية تطالب بالإفراج عن الأسير.

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