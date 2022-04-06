اقامة 5 سنوات للمستثمرين الاجانب لقاء 90 الف یورو وديعة مصرفية في ايران

العالم - ايران

وأوضح " ابو الفضل كودهئي" في مقابلة صحفية اليوم الاربعاء، أن مجلس الوزراء عدل قرار منح الاقامة بحيث مدد المدة من 3 الى 5 سنوات ( بمقتضى المادة 35 من لائحة قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي) وبالمقابل خفض الوديعة المصرفية اللازمة للحصول على الاقامة من 250 الف یورو الى 90 الف یورو.

وأشار أن القرار يشمل المستثمر الاجنبي، والمدراء والخبراء الاجانب التابعين له، والخبراء الاجانب بالمؤسسات الاقتصادية محل الاستثمار الاجنبي بجانب الزوجة والاولاد الذكور تحت 18 عاما والاناث غير المتزوجات اللاتي تحت كفالة ذويهن.

وأكد كودهئي أن القرار يشمل كافة الاجانب المقيمين والوافدين الراغبين بالحصول على اقامة 5 سنوات، المبادرون بدورهم الى الايداع الطويل الأجل في ايران مع رعاية أحكام القرار.

ودعا مدير المكتب الراغبين في الاطلاع على الحيثيات المتعلقة بالاستثمار واللائحة التنفيذية لقانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي وطريقة الحصول على الخدمات المذكورة، الى مراجعة الموقع الالكتروني للمنظمة www.investiniran.ir .