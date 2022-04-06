شاهد..إسلامي: ايران لم ولن ترضخ ابدا للضغوط في فيينا

العالم - إيران

وقال سلامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء على اعتاب اليوم الوطني للتقنية النووية في ايران، ردا على سؤال مراسل قناة العالم الاخبارية حول المفاوضات لإلغاء الحظر في فيينا: "إن المسئلة المهمة هي ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية التي لطالما كانت رائدة في مجال بناء الثقة وازالة الشكوك، لكن الشعب الايراني لم ولن يقبل باللغة القوة واللامنطقية، ايران عندما تم توقيع الاتفاق النووي ولاثبات حسن نيتها طبقت ما نص عليه الاتفاق، غير ان الطرف المقابل لم يفي قط بتعهداته، والان فان اي خطوة يخطوها الطرف الاخر، نحن نخطو مثلها، وذلك من اجل التحقق والانتقال الى الخطوة التالية".

وتابع: "لقد كانت المفاوضات في مراحلها النهائية ونأمل ان يعود الطرف المقابل الذي هو الاساس، وهو الذي خرج من الاتفاق، الى الوفاء بالتزاماته".