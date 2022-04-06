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مراسل العالم يتحدث عن الاسباب..

شاهد..العراق سيدخل اليوم الفراغ الدستوري مجددا

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

افاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد بان اليوم ستنتهي المهلة التي عينتها المحكمة التحادية العراقية للقوى السياسية من أجل إنتخاب رئيس الجمهورية، وبذلك فان العراق سيدخل مرحلة الفراغ الدستوري.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم، بان الانسداد السياسي الذي سيدخل به العراق، سيضع البلاد أمام مسير المجهول.

واضاف، ان هناك تحركات سياسية من أجل التوصل الى حل للازمة، حيث عقد الإطار التنسيقي اجتماعا في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمناقشة آليات المبادرة التي طرحها على القوى السياسية لإنهاء الانسداد السياسي، وذلك عشية انتهاء المدة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية.

واشار مراسلنا الى لقاء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم الذي بحثا فيه تطورات الوضع السياسي، حيث أكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوارات لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة.

وتابع: أن لقاءات الكتل لم تفض إلى أي نتيجة وبات المشهد السياسي في العراق معقدا، وذلك نظرا لانسحاب التيار الصدري من مفاوضات تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي واختيار رئيس الجمهورية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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