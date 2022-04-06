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سلاح جو الإحتلال يقر لأول مرة: حرية العمل بلبنان تضررت

سلاح جو الإحتلال يقر لأول مرة: حرية العمل بلبنان تضررت
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أقر قائد سلاح الجو للإحتلال الإسرائيلي، لأوّل مرّة وعلنا أن حريّة العمل الإسرائيليّة بلبنان تضرّرت بشكلٍ كبيرٍ خلال العام الماضي.

العالم - فلسطين المحتلة

وبحسب صحيفة رأي اليوم: "بات أكثر من واضحٍ أنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ يُعاني من معضلةٍ عويصةٍ في لبنان، فبعد أنْ أقّر بأنّ حزب الله اللبنانيّ يُشكّل تهديدًا إستراتيجيًا خطيرًا على الدولة العبريّة، بعد إيران، التي تتبوّأ المكان الأوّل من ناحية التهديدات الوجوديّة، جاء الآن دور قائد سلاح الجو الإسرائيليّ المُنتهية ولايته قبل عدّة أيّامٍ، الجنرال عميكام نوركين للاعتراف وبصورةٍ علنيّةٍ ولأوّل مرّةٍ بأنّ حريّة العمل الإسرائيليّة في لبنان تضرّرت بشكل كبيرٍ خلال العام الماضي.

وخلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيليّة-العبريّة شبه الرسميّة (كان) مع انتهاء ولايته كقائدٍ لسلاح الجو، قال نوركين (52 عامًا): “إنّ حرية العمل الجوي لإسرائيل في لبنان تضرّرت ويوجد حاليًا أقل عدد من الطلعات، وهذا يشير إلى معلومات استخبارية أقل".

جديرُ بالذكر أنّ اللقاء الخّاص مع الجنرال نوركين، الذي تبوأ منصب قائد سلاح الجوّ الإسرائيليّ منذ آب (أغسطس) من العام 2017 وحتى نيسان (أبريل) من العام الجاري 2022، سيتّم بثّه كاملاً مساء يوم غدٍ الخميس.

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