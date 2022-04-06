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تركيا ترصد لغما "شاردا" آخر في البحر الأسود

تركيا ترصد لغما
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن رصد لغم آخر عائم في البحر الأسود، على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

العالم-تركيا

وأكدت الوزارة على حسابها في "تويتر" اليوم الأربعاء أن جسما يشبه لغما رصد قبالة سواحل كيفكين، مشيرة إلى أن طائرة تابعة لها حددت أن هذا الجسم هو لغم بحري في الواقع.

وذكرت الوزارة أن قواتها تضبط الأمن في المنطقة وأن فرق الدفاع تحت الماء (SAS) التابعة للبحرية التركية تتدخل لإبطال مفعول اللغم.

وسبق أن أعلنت تركيا عن تفكيك قواتها لغمين عائمين في محيط مضيق البوسفور في 26 و28 من مارس الماضي، بالإضافة إلى لغم آخر فككه جيش رومانيا قبالة ميناء قنسطنطة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا اتهامات بزرع مئات ألغام في البحر الأسود وبحر آزوف على خلفية النزاع الحالي، وسط مخاوف من إفلات عدد منها من مراسيها، ما يشكل خطرا على سلامة الملاحة في المنطقة.

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