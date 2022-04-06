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ايران.. التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأصول المجمدة

ايران.. التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأصول المجمدة
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر ايراني مطلع عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة.

العالم - ايران

وبحسب ما نقلت وكالة "ارنا" عن مصدر مطلع انه تم الإفراج عن جزء كبير من الأصول الإيرانية المجمدة بعد التوصل الی اتفاق جدید مضیفا ان الاتفاق الأخير للافراج عن هذه الاموال مستقل عن الاتفاق النووي.

وأعلن بعض النشطاء الإعلاميين اليوم الاربعاء عن الإفراج عن جزء كبير من الأموال المجمدة وهي عدة أضعاف المبلغ الذي تم استلامه مؤخرًا بعد الاتفاق بين إيران وبريطانيا.

والاتفاق الجديد للافراج عن الاموال الايرانية المجمدة مستقل عن الاتفاق حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وهو الثاني من نوعه خلال الاسابيع الاخيرة.

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