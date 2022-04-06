مؤامرات الإمارات تستهدف حكومة عمران خان

العالم - الإمارات

وأكدت المصادر لـ”إمارات ليكس”، اكتشاف خلايا اماراتية استخباراتية في باكستان في ظل تصعيد سياسي وإعلامي بين البلدين.

وبحسب المصادر فإن أبوظبي عمدت خلال الأسابيع الأخيرة إلى توجيه مبالغ مالية كبيرة للمعارضة الباكستانية لسحب الثقة من حكومة عمران خان.

وتدهورت العلاقات بين باكستان والإمارات منذ أشهر بعد أن بدأت أبوظبي في تنفيذ إجراءات عقابية ضد الباكستانيين المقيمين على أراضيها في رسالة ضغط واضحة على حكومة عمران خان.

وقبل أشهر كشفت مصادر موثوقة بدء الإمارات إجراءات عقابية ضد حكومة باكستان على خلفية رفض إسلام أباد وساطة أبوظبي للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وفي حينه وضعت الإمارات حكومة عمران خان في مأزق شديد بعد أن طلبت من الدولة التي تعاني من ضائقة مالية إعادة مليار دولار كانت أبوظبي أودعته في البنك المركزي الباكستاني.

وأودعت الإمارات المبلغ المذكور أعلاه لدى البنك المركزي الباكستاني وبعد أن وصل المبلغ موعد استحقاقه، طلبت أبوظبي إعادة نفس المبلغ بشكل فوري.

ويشكل طلب الإمارات صدمة كبيرة لباكستان العالقة في أعماق الديون الدولية، ما أجبر إسلام أباد على طلب مهلة زمنية.

غير أن المصادر أكدت ل”إمارات ليكس” أن الإمارات رفضت منح باكستان أي مهلة زمنية.

وذكرت المصادر أن الموقف الإماراتي المتشدد سببه رفض باكستان الاستجابة لضغوط أبوظبي لإعلان التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وقام المسؤولون الباكستانيون بمحاولات لا حصر لها للتواصل مع الإمارات، وخاصة مع ولي العهد محمد بن زايد لكنهم لم ينجحوا في ذلك.

وقبل أيام توقع الكثير من الباكستانيين الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان عبر تصويت بحجب الثقة. وبدلاً من ذلك، حل الرئيس الباكستاني الجمعية الوطنية بتوجيه من رئيس الوزراء في محاولة لإجراء انتخابات مبكرة.

ومن المرجح أن تدور الانتخابات حول الاقتصاد والسياسة الخارجية واتهامات التدخل الخارجي والتوترات بين حزب رئيس الوزراء الباكستاني حركة إنصاف (PTI) والمؤسسة العسكرية.

في الأسبوع الماضي، أطلق تحالف أحزاب معارضة نظم تحت مظلة الحركة الديمقراطية الباكستانية ، اقتراح سحب الثقة من حكومة عمران خان.

تشمل الحركة الديمقراطية الشعبية أحزاب التيار الرئيسي مثل حزب الشعب الباكستاني (PPP) والرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز (PML-N) بالإضافة إلى الأحزاب الدينية مثل جمعية علماء الإسلام الباكستانية (JUI-F).

وقد توسع هذا التحالف ليشمل أحزابًا وسياسيين آخرين محبطين مما يرون أنه سوء إدارة من قبل الحكومة التي تقودها الحركة ، بما في ذلك التضخم السريع. القليل يوحد منصتهم بصرف النظر عن الإحباط من رئيس الوزراء عمران خان.