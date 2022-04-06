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فيديو جديد للحظة القاء القبض على منفذ جريمة مرقد الامام الرضا

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

نشر ناشطون ايرانيون مقطع فيديو جديد للحظة القبض على منفذ جريمة الطعن في إحدى باحات مرقد الامام الرضا عليه السلام يوم أمس الثلاثاء.

العالم - إيران

وقد اعلنت أمس دائرة العلاقات العامة لسدانة الروضة الرضوية في بيان عقب هذا الحادث المؤلم، ان ثلاثة من طلبة الحوزة العلمية تعرضوا لطعنات بسكين من قبل شخص هاجمهم، وقد تم القبض على منفذ الجريمة ومتابعة القضية لغاية الكشف عن ملابساتها وتحديد سائر العناصر المتورطة فيها.

وبحسب موقع "نورنيوز" الإيرانية، ف؛ن المهاجم يبلغ من العمر 21 عاما ويدعى عبد اللطيف مرادي، من البشتون أوزبكي الأصل، كان قد دخل إيران قبل عام بشكل غير قانوني من الحدود الباكستانية، ثم استقر في مدينة مشهد المقدسة. وكان يعمل مع شقيقه في مكتب للنقل في مشهد ويعيشان في منطقة مهرآباد.

يحمل عبد اللطيف مرادي فكراً تكفيرياً حیث يعتقد بضرورة هدر دماء أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام.

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