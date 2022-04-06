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شاهد: تصميم أكبر سجادة إيرانية بالرمال الملونة

شاهد: تصميم أكبر سجادة إيرانية بالرمال الملونة
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

صممت أكبر سجادة إيرانية ذات رمال ملونة بمساحة 920 مترًا مربعًا بالتعاون مع مواطني طهران والفريق التنفيذي لفاطمة عبادي، الفائزة الأولى في مسابقة العصر الجديد في ساحة هفت تير بالعاصمة طهران.

العالم- منوعات

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