المجر تستدعي السفيرة الأوكرانية

العالم-اوروبا

وانتقدت نيبوب علنا ​​في مناسبات عدة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لـ"عدم إظهاره المزيد من الدعم لأوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية"، ويوم الاثنين، انتقد رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي فوز أوربان بانتخابات 3 أبريل/ نيسان.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في بيان: "حان الوقت لكي يتوقف القادة الأوكرانيون عن إهانة المجر ويلاحظوا إرادة الشعب المجري".

وأضاف أن المجر تتمسك بـ"السيادة الأوكرانية وتدعم اللاجئين الأوكرانيين، لكنها ستضع مصلحة شعبها أولا"، متابعا: "هذه ليست حربنا لذا نريد البقاء خارجها وسنبقى خارجها".