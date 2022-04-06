المجر تستدعي السفيرة الأوكرانية

العالم-اوروبا
وانتقدت نيبوب علنا في مناسبات عدة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لـ"عدم إظهاره المزيد من الدعم لأوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية"، ويوم الاثنين، انتقد رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي فوز أوربان بانتخابات 3 أبريل/ نيسان.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في بيان: "حان الوقت لكي يتوقف القادة الأوكرانيون عن إهانة المجر ويلاحظوا إرادة الشعب المجري".
وأضاف أن المجر تتمسك بـ"السيادة الأوكرانية وتدعم اللاجئين الأوكرانيين، لكنها ستضع مصلحة شعبها أولا"، متابعا: "هذه ليست حربنا لذا نريد البقاء خارجها وسنبقى خارجها".