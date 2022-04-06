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شاهد: موائد إفطار شهر رمضان في مناطق مختلفة من العالم

شاهد: موائد إفطار شهر رمضان في مناطق مختلفة من العالم
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

في أنحاء مختلفة من العالم خلال شهر رمضان المبارك الناس ينشرون موائد الإفطار في الشوارع ويفطرون معًا.

العالم- منوعات

ايران

العراق

النجف الأشرف

إندونيسيا

باكستان

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