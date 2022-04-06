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النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز سفينة نفطية جديدة

النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز سفينة نفطية جديدة
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

احتجز تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم الأربعاء، سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا" واقتادها قسرا إلى قبالة جيزان، في خرق للهدنة الأممية المعلنة .

العالم - اليمن

وقال المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل في تصريح صحفي" إمعاناً في تضيق الخناق على أبناء الشعب اليمني وفي خرق واضح للهدنة الأممية المعلنة، قام تحالف العدوان بقيادة أمريكا اليوم باحتجاز سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا"، رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".

واعتبر المتوكل احتجاز السفينة تجاهلا وخرقا واضحا للهدنة الأممية التي يفترض بها التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ليرتفع بذلك عدد السفن المحتجزة إلى ثلاث سفن نفطية جميعها مفتشة وحاصلة على تصاريح أممية.

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