الخرطوم.. قوات أمنية تقتحم مستشفى الجودة

العالم - السودان

وقال المكتب في بيان عصر اليوم الأربعاء : قوات المجلس العسكري الانقلابي تقوم باقتحام مستشفى الجودة و تطلق الغاز المسيل للدموع بداخله وتروّع المرضى والكوادر الطبية وتتسبب في اختناق عدد منهم”.

وأضاف ” إن هذا التعدي السافر من سلطة الانقلاب على المستشفى هو مواصلة لسلسة من التعديات على المرافق الصحية وانتهاك حقوق المرضى والمصابين”.

وناشد المكتب الأطباء السودايين بالتواجد في العيادات الميدانية وتغطية المستشفيات من أجل علاج الجرحى والمصابين.

وتابع “نحن في المكتب الموحد للأطباء نؤكد أن مثل هذه الأفعال لن تثني عزم شعبنا على الانتصار ولن تمنع الكوادر الطبية من مزاولة عملها في علاج المرضى وجرحى ومصابي الثورة و نؤكد أيضاً أننا سنبذل كل ما لدينا من جهد لتعرية رموز هذا الانقلاب ولتنظيم حراك الاطباء لمواصلة مقاومة السلطة العسكرية الدكتاتورية الغاشمة حتى اسقاطها وبناء الدولة المدنية الديمقراطية”.