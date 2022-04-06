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ايران تؤكد على حماية البيئة في مجال التنمية الصناعية

ايران تؤكد على حماية البيئة في مجال التنمية الصناعية
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "علي بهادري جهرمي"، ان الحكومة تعتبر حماية البيئة اولوية رئيسية في مجال التنمية الصناعية والتعدينية للبلاد. 

العالم - ايران

جاء ذلك في تغريدة نشرها متحدث الحكومة الايرانية على حسابه بموقع "تويتر" اليوم.

في سياق متصل، نوه مساعد الرئيس الايراني، رئيس منظمة حماية البيئة الايرانية "علي سلاجقة"، في تصريح سابق له، الى دور التطوير المعرفي الذي يسهم في تأصيل العلم والمعرفة والابداع لدى المنظومة الاقتصادية وبالتالي يقلّل من حجم الاضرار البيئية داخل البلاد.

وصرح "سلاجقة"، ان منظمة البيئة الايرانية اطلقت شعارا جديدا على نشاطاتها يتناغم مع شعار "الانتاج المعرفي المولد لفرص العمل"، والذي حدده سماحة قائد الثورة الاسلامية للعام الجديد (1401 الهجري الشمسي)، وهو : البيئة الذكية والحديثة القائمة على ارادة الشعب.

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