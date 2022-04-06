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الحشد الشعبي يكشف تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات غربي العراق

الحشد الشعبي يكشف تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات غربي العراق
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الاربعاء عن تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات في محافظة الأنبار غربي البلاد.

العالم - العراق

وقالت الهيئة في بيان: "قيادة عمليات الأنبار للحشد تود أن توضح بأن قوة من اللواء 13 بالحشد الشعبي تمكنت وبتاريخ 5-4-2022 من إلقاء القبض على المتهم (م.خ.ا) والذي يعمل وفقا للوثائق الرسمية في وزارة الدفاع العراقية ويسكن بمحافظة أربيل وبحوزته أكثر من مليون حبة مخدرة".

وأضافت أنه "تم تسليم المتهم إلى قسم شؤون المخدرات بموجب محضر رسمي وبحضور الملازم سند سعدون أحميد".

وأشارت الهيئة إلى أن "القيادة تنفي جميع الأخبار الكاذبة التي تم نشرها عن الموضوع وأنها تحتفظ بحقها القانوني وأنها ستقيم دعاوى قانونية بحق كل من أساء ونشر أخبار مفبركة بعيدة عن الواقع".

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الحشد الشعبي يكشف تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات غربي العراق

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