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مسؤول: أميركا لديها مؤشرات على أن القوات الروسية تعمل على إعادة التجهيز والتزود في روسيا البيضاء

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

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