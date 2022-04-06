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النزاهة العراقية تكشف عن مخالفات مالية وقانونية في مطار النجف

النزاهة العراقية تكشف عن مخالفات مالية وقانونية في مطار النجف
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذها (4) عمليَّات ضبطٍ في مطار النجف الدولي، مبينة وجود مخالفات مالية وقانونية ومغالاة في الأسعار؛ مما أدى إلى هدر في المال العام.

العالم - العراق

وقالت الدائرة في بيان، إن "فرق عمل مكتب تحقيق النجف التي نفَّذت العمليَّات بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، تمكَّنت خلال العمليَّة الأولى من كشف مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ وماليَّةٍ في مشروع تسوية الأرض بين مشروع (تكسي وي) و( شراع الإطفاء) الذي يعود إلى عام 2014، بمبلغٍ قدرُهُ (187,540) ألف دولار".

وفي العمليَّة الثانية، أشار البيان إلى "قيام الفريق، الذي انتقل إلى المطار بضبط أوليات العقد الاستثماري الخاص ببناء "كافتيريا وسوبر ماركت"؛ لوجود مُخالفاتٍ فيه، مُشيرةً إلى أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق النجف رصد مُخالفةً تمثَّلت بإحالة العقد، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006)المُعدَّل، فضلاً عن أنَّ عدم مُتابعة ديوان المُحافظة ومجلس المحافظة للعقد، أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام".

وفي عمليَّةٍ أخرى، لفتت الدائرة إلى "ضبط أوليات اللجنة التحقيقيَّة والوصولات المُتعلقة بموضوع لجان الشراء المُؤلَّفة في المطار؛ لعدم قيام إدارة مطار النجف باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُقصِّرين من لجان الشراء؛ لوجود فرقٍ في أسعار المواد التي تمَّ شراؤها من قبل تلك اللجان بأكثر من ثمانية ملايين دينار، حسب نتائج تدقيق الأوليات".

العمليَّة الرابعة، التي نفَّذها الفريق، تمَّ خلالها ضبط أوليَّات شراء العجلات لمشروع عقد تكسي المطار، على خلفيَّة شبهات وجود مُخالفاتٍ رافقت عمليَّـة الشراء، وفق البيان.

وتابعت الهيئة، أنها "نظَّمت (4) محاضر ضبطٍ أصوليَّـة، وتمَّ عرضها على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

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