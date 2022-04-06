وصول المتطرف الإسرائيلي ايتمار لمسيرة المستوطنين بالقدس

العالم - فلسطين

كما انتشرت قوات الإحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف لتأمين مسيرة المستوطنين.

بالمقابل، حذر نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب، من خطورة الاقتحام المقرر لكبار حاخامات اليهود لباحات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، تزامنا مع تصاعد الدعوات المقدسية للحشد والرباط داخل المسجد، بهدف إحباط مخططات الاحتلال.

وأشار الخطيب إلى أن المستوطنين المتطرفين يعملون على وضع الترتيبات الخاصة بذبح قربان الفصح داخل المسجد الأقصى خلال عيد الفصح، الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك، مشددا على أن الاحتلال يسعى أيضا إلى البدء في بناء ما يسميه "الهيكل الثالث".

وأكد أن الاحتلال يحمل رسالة حربية واضحة من خلال تهديد قادته بحرب أكثر دموية تستهدف الشعب الفلسطيني، معربا عن رفضه الاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى من مسؤولين ووزراء بحكومة الاحتلال.