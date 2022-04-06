خاص بالعالم

المشاركون في التظاهرات رفعوا شعارات تطالب بالحكم المدني وازاحة العسكر عن المشهد السياسي في البلاد،ونددوا بالانقلاب العسكري الذي قاده قائد الديش عبدالفتاح البرهان والذي ادى الى دخول البلاد بأزمات جديدة.

قوات الأمن السودانية اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع الخرطوم.

من جانب اخر أكدت لجنة أطباء السودان المركزية بأن قوات المجلس العسكري الانقلابي اقتحمت مستشفى الجودة في العاصمة واطلقت الغاز المسيل للدموع بداخله، وروّعت المرضى والكوادر الطبية وتسببت في اختناق عدد منهم.

وبموازاة مليونية السادس من ابريل يحيي السودانيون الذكرى الثالثة لبدء الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، الذيب أنهى حكم البشير بعد ثلاثة عقود في السلطة.

وتتزامن الدعوة إلى الاحتجاج ايضا مع ذكرى الانتفاضة الشعبية العام خمسة وثمانين التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر النميري.

وازاء تلك التطورات، أغلقت السلطات معظم الجسور المؤدية الى العاصمة للحد من وصول المحتجين إلى منطقة القصر الرئاسي في وسط الخرطوم؛ وأعلنت الحكومة عن عطلة رسمية في جميع مؤسسات الدولة.

هذا وشنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الناشطين السياسيين وأعضاء لجان المقاومة.

في المواقف، قالت القيادة المركزية للضباط المتقاعدين والمفصولين تعسفياً في بيان ان سياسة العسكر والأزمة السياسية والاقتصادية المزمنة حول البلاد الى نزاعات ومجاعات وشتات وكادت ان تمحو السودان من خارطة العالم.

المُتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي، قال من جهته ان محاولات التشويش على الثوار والثورة لن تنجح، وأضاف إن تمسك الثوار بالسلمية لن يتيح الفرصة للمتربصين بالثورة من كوادر النظام البائد أو كوادر السلطة الحالية وحلفاؤها.

بدورها أعتبرت لجان "مقاومة مدني" ان السادس من أبريل ليس نهاية المعركة، انما جولة من جولات ضد الطغيان ورهنت حسم المعركة بشكل كامل بانجاز المركز السياسي الموحَّد لمقاومة الانقلاب العسكري برئاسة عبدالفتاح البرهان.

ومنذ إعلان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي إجراءات أنهت الشراكة بين الشقين المدني والعسكري؛ تتواصل احتجاجات حاشدة في المدن السودانية.