خطة عشرينية ايرانية للتنمية النووية وتظاهرات حاشدة في السودان

خاص بالعالم

وقال اسلامي إنّ ايران قاومتْ الحظرَ المفروضَ عليها عبرَ تطويرِ منتجاتِها العلمية، وتعملُ على إنجازِ أولِ مُفاعِلٍ ايراني لتوليدِ الطاقة الكهربائية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. شهدت الخرطوم وعدةُ مناطقَ اخرى مسيراتٍ شعبيةً تحتَ شعارِ مليونيةِ السادس من ابريل وللمطالبةِ بحكمٍ مدني.

المشاركون جددوا رفضَهم الانقلابَ العسكري الذي قام به عبدالفتاح البرهان واكدوا على استمرارِ تحركِهم السلمي حتى اقصاءِ العسكرِ من المشهدِ السياسي السوداني وطالبوا بمدنيةِ الحكمِ والسلطة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.