الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

خطة عشرينية ايرانية للتنمية النووية وتظاهرات حاشدة في السودان

خطة عشرينية ايرانية للتنمية النووية وتظاهرات حاشدة في السودان
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. اعلان رئيسُ منظمةِ الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي أن طهران ستكشفُ في اليوم الوطني للتقنية النووية بعدَ ايام عن خطةٍ لاستخدامِ الطاقةِ النووية السلمية للأعوام العشرين المقبلة، وعن انجازاتٍ علمية متعددة في الصناعة النووية.

خاص بالعالم

وقال اسلامي إنّ ايران قاومتْ الحظرَ المفروضَ عليها عبرَ تطويرِ منتجاتِها العلمية، وتعملُ على إنجازِ أولِ مُفاعِلٍ ايراني لتوليدِ الطاقة الكهربائية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. شهدت الخرطوم وعدةُ مناطقَ اخرى مسيراتٍ شعبيةً تحتَ شعارِ مليونيةِ السادس من ابريل وللمطالبةِ بحكمٍ مدني.

المشاركون جددوا رفضَهم الانقلابَ العسكري الذي قام به عبدالفتاح البرهان واكدوا على استمرارِ تحركِهم السلمي حتى اقصاءِ العسكرِ من المشهدِ السياسي السوداني وطالبوا بمدنيةِ الحكمِ والسلطة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

ايران تعلن عن خطة عشرينية للتنمية النووية السلمية وتكشف عن 9 انجازات

العسكر يقمع تظاهرات سودانية بالقوة، ما سبب خروجها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 06-04-2022

بين باكستان والولايات المتحدة.. هل يغير عمران خان قواعد اللعبة؟

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 06-04-2022

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. خطة عشرينية ايرانية للتنمية النووية وتظاهرات حاشدة في السودان

شاهد بالفيديو.. احتجاجات بالخرطوم في ذكرى احتجاجات إسقاط البشير

شاهد بالفيديو.. بعد دخول العراق في فراغ دستوري.. ماذا سيحدث بعدها؟