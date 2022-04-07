الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بلينكن: لست متفائلاً بشدة بشأن إحتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران

بلينكن: لست متفائلاً بشدة بشأن إحتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأميركي، ​أنتوني بلينكن​، "لست متفائلا بشدة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق مع ​إيران​ رغم الجهود التي نبذلها".

العالم - الأميرکيتان

قال بلينكين في تصريح صحافي لشبكة "إن بي سي" ردًا على سؤال مضيف حول ما إذا كان الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"؛"نعم ، هذا صحيح"!

وسأل المذيع بعد ذلك ما إذا كان الحرس الثوري الإيراني سيظل "منظمة إرهابية". فرد بلينكن "لن أخوض في تفاصيل حول المرحلة التي وصلنا إليها في المفاوضات". كل ما أقوله هو أنني لست متفائلاً بشكل عام بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. "على الرغم من كل الجهود التي بذلناها في المفاوضات ، وعلى الرغم من ايماننا بأننا (مع الاتفاق) سنكون في وضع أمني أفضل ، لم نتوصل بعد إلى اتفاق".

وقال "ما زلت أعتقد أنه سيكون من مصلحتنا أن نكون قادرين على العودة إلى الاتفاق إذا اتخذت إيران إجراءات مماثلة". "نحن لسنا في هذه المرحلة."

واعتبر وزير الخارجية الأميركي، ​أنتوني بلينكن​، أنه "هناك ثغرات في ​العقوبات​ على ​روسيا​، ونحاول سدها لكن ذلك قد يستغرق وقتا أكثر"، موضحاً أن "قيود التصدير التي فرضناها على روسيا ستحرمها من تكنولوجيا الصناعات الحيوية، وسيكون لها تأثير اكبر مع الوقت".

واوضح بلينكن "أخشى أن يكون ما سنكتشفه في الأيام والأسابيع المقبلة في ​أوكرانيا​ أكثر رعبا مما رأيناه"

روابط ذات صلة

بلينكن: واشنطن تعمل على تشديد العقوبات ضد موسكو يوميا

هل يستنجد بلينكن بإبن زايد لوقف الحرب في اوكرانيا؟

بلينكن: سندعم الاتفاقات بين روسيا وأوكرانيا في حال أقرتها كييف

بلينكن في الاراضي المحتلة لطمأنة الصهاينة وتوسيع التطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. تجدد الاعتداءات ضد الفلسطينيين في باب العمود في القدس المحتلة

بلينكن: لست متفائلاً بشدة بشأن إحتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران

نتنياهو: بينيت ضعيفة أمام ايران ويجب عليه أن يرحل

العراق.. سقوط 3 صواريخ قرب مصفى نفطي بأربيل

اعلان افلاس الحكومة اللبنانية؛ اخطاء تقنية وضغوط دولية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 06-04-2022