بلينكن: لست متفائلاً بشدة بشأن إحتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران

العالم - الأميرکيتان

قال بلينكين في تصريح صحافي لشبكة "إن بي سي" ردًا على سؤال مضيف حول ما إذا كان الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"؛"نعم ، هذا صحيح"!

وسأل المذيع بعد ذلك ما إذا كان الحرس الثوري الإيراني سيظل "منظمة إرهابية". فرد بلينكن "لن أخوض في تفاصيل حول المرحلة التي وصلنا إليها في المفاوضات". كل ما أقوله هو أنني لست متفائلاً بشكل عام بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. "على الرغم من كل الجهود التي بذلناها في المفاوضات ، وعلى الرغم من ايماننا بأننا (مع الاتفاق) سنكون في وضع أمني أفضل ، لم نتوصل بعد إلى اتفاق".

وقال "ما زلت أعتقد أنه سيكون من مصلحتنا أن نكون قادرين على العودة إلى الاتفاق إذا اتخذت إيران إجراءات مماثلة". "نحن لسنا في هذه المرحلة."

واعتبر وزير الخارجية الأميركي، ​أنتوني بلينكن​، أنه "هناك ثغرات في ​العقوبات​ على ​روسيا​، ونحاول سدها لكن ذلك قد يستغرق وقتا أكثر"، موضحاً أن "قيود التصدير التي فرضناها على روسيا ستحرمها من تكنولوجيا الصناعات الحيوية، وسيكون لها تأثير اكبر مع الوقت".

واوضح بلينكن "أخشى أن يكون ما سنكتشفه في الأيام والأسابيع المقبلة في ​أوكرانيا​ أكثر رعبا مما رأيناه"