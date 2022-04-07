مسيرة للمستوطنين استفزازا للفلسطينيين بعد الفشل الامني لحكومة بينيت

خاص بالعالم

مع استمرار استفزازات المستوطنين للفلسطينين ومقاومتهم، نظم الالاف من المستوطنين تظاهرة بمشاركة عدد من اعضاء الكنيست لليمين المتطرف وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود الذي دعا حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت بضرب من حدد الفلسطينيين، والا عليها الذهاب لانها فقدت منظومتها الامنية، واصفا اياها بالمستسلمة والمرتبكة بمواجهات العمليات الفلسطينية التي اوقعت عدد من القتلى بصفوف المستوطنين.



وليس بعيدا عن موقع التظاهرة للمستوطنين تواجد الالاف من المقدسين بباب العامود تحديا لقوات الاحتلال التي تتمركز من المداخل الرئيسية للمنطقة وتقوم بالاعتداء عليهم بالهراوات وقنابل الصوت والاعتقال لأفراغ باب العامود لصالح المستوطنين.

ويشهد كيان الاحتلال تصدعا جديدا يتمثل بتفكك الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينت بعد ما اقدمت عضوة الكنيست عيدين سليمان على الاستقالة وهي عضوة بذات الحزب الذي يترأسه بينيت، وبهذه الاستقالة افقدت الائتلاف الحكومي الغالبية داخل الكنيست.

