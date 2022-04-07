المشهد العراقي بعد الدخول في الفراغ الدستوري

العالم - مع الحدث

هل استمرار الانسداد السياسي يحتم تدخل المحكمة الاتحادية وسحب شرعية البرلمان؟

لماذا قرر التيار الصدري الانسحاب من التفاوض حول الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية؟

ماذا ينتظر الاطار التنسيقي من مبادرته التي قدمها للكتل السياسي توصلاً لمخرج؟

هذه الأسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي غالب قنديل وعضو الهيئة العامة لتيار الحكمة عمر السامرائي والصحفي والمحلل السياسي ايليا مغناير.