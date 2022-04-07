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مراسل العالم: قرار عبدربه منصور هادي يعين رشاد العليمي رئيساً لما أسمي بمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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