كسر الحصار ورفع الحصار.. والدنبوع اول الغيث

العالم - نبض السوشيال

سنركز في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) على وسومات (#الدنبوع و #عملية_كسر_الحصار_الثالثة و #لا_سلام_دون_رفع_الحصار) .

آخر تطورات اليمن اعلان الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي هادي الذي يلقبه اليمنيون بـ"الرئيس الهارب"، تشكيل مجلس قيادة رئاسي وينقل كامل صلاحياته إليه، عازلا نائبه "علي محسن الأحمر" من منصبه، ومعينا "رشاد محمد العليمي" رئيسا للمجلس القيادي الذي سيتولى تنفيد ما أسماها "المرحلة الانتقالية"، والتفاوض مع حركة أنصار الله.

المجلس الرئاسي يضم 7 أعضاء، سيعمل حسب قرار هادي على تعزيز الأمن، وتوحيد الأجهزة الأمنية، وتوحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات التابعة للمجلس، وإنشاء هيئة للتشاور والمصالحة مؤلفة من خمسين عضوا لدعم ومساندة المجلس القيادي.

هذه التطورات السياسية تأتي اثر تداول أنباء عن عزم الرياض على عزل واستبعاد المستقيل عبد ربه منصور هادي وانها بصدد اتخاذ خطوات للإطاحة به.

تدل خطوات السعودية في استبعاد المستقيل عبد ربه منصور هادي من حضور المشاورات في الرياض بين الفصائل الموالية لتحالف العدوان، أن هناك أجندة باشر التحالف في اتخاذها تجاه الحكومة الموالية له.

ومن ذلك تداول وسائل إعلامية موالية للتحالف بحسب "وكالة الصحافة اليمنية"، أن الرياض قررت عزل هادي القابع تحت الإقامة الجبرية في الرياض، من منصبه، بعد تغيبه عن حضور مشاورات الرياض التي دعي إليها مجلس التعاون والهادفة لإزاحته من المشهد السياسي في اليمن.

وقالت وسائل إعلامية عن مصادر دبلوماسية في الرياض، إن السفير السعودي لدى اليمن، محمد ال جابر، وجه بمنع اية لقاءات دبلوماسية أو ظهور إعلامي لـ”هادي” خلال هذه الفترة .

بدوره قال حساب "مجتهد" السعودي على منصة تويتر: بحسب المصادر السفير السعودي لدى اليمن، محمد ال جابر، وجه بمنع اية لقاءات دبلوماسية أو ظهور اعلامي لهادي، وأختم حساب مجتهد تغريدته قائلاً: "تؤكد المصادر انتهاء اللعبة".

وجاءت التحركات السعودية، عشية تقارير إعلامية كشفت عن تغيب هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس حكومته معين عبدالملك، عن حضور مشاورات الرياض، جراء تقديم الرياض مسودة بتعيين نواب لهادي بينهم عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تداولت وسائل إعلامية مقالا لمساعدة القانون الاجتماعي، ورئيس الشعبة القانونية لمحكمة الجرائم السياسية التابعة لمحكمة العدل الدولية "لاهاي"، د. فاطمة أحمد رضا، قالت فيه :"إن السعودية تفكر بترك حلفائها في اليمن كالعادة ليواجهوا مصيرهم كما تركت السوريين قبلهم بعد ان دعمتهم لسنوات وغذت الحرب بسوريا واصبحوا مهجرين بكل العالم وبالنهاية تركتهم".

وذكرت أن السعودية تتجه في وقف الحرب على اليمن وسحب جميع القوات السعودية من اليمن باستثناء جهازها المخابراتي وايقاف القصف الجوي مؤقتا وانهاء الحصار، وطرد المستقيل "هادي" وجميع وزرائه وممثليه وعناصر حكومته إلى مصر أو دولة أخرى.

وأوضحت أن السعودية ستقوم بإيقاف الحرب المباشرة مع قوات صنعاء عسكريا وإعلامياً وظاهرياً وسياسياً ودبلوماسياً ومعلوماتياً، ولن تدع أي دليل يثبت بقاء مشاركتها المباشرة بالعدوان على اليمن.

وبينت رضا أن السعودية أدركت أن وجودها في الحرب على اليمن أصبح عبثياً فلا جنود سعوديين يقاتلون على الأرض وكل المقاتلين يمنيين سوءا على حدودها أو بكل جبهات القتال، ولا يوجد فائدة ميدانية من استمرار قصف الطيران أو الحصار.

نتابع الان اهم التغريدات التي دونها اليمنيون في ما يخص تخلي السعودية عن حليفها الرئيس اليمني الهارب عبد ربه منصور هادي والتي اطلقوها تحت وسم (#الدنبوع) كناية بـ"هادي" الذي اطلقوا عليه هذه الصفة منذ سنوات، اضافة الى الوسومين الاخرين (#عملية_كسر_الحصار_الثالثة و #لا_سلام_دون_رفع_الحصار).

حول وسم #عملية_كسر_الحصار_الثالثة، غرد حساب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع معلنا عن عملية جديدة في العمق السعودي قائلا:

بيان هام للقوات المسلحة اليمنية بشأن العملية العسكرية الواسعة في العمق السعودي..في تمام الساعة التاسعة مساء آ #أرامكو_السعودية #عملية_كسر_الحصار_الثالثة

وتحت وسم #لا_سلام_دون_رفع_الحصار تسائل حساب الناشط اليمني (أبو جـبريل القادري) بجملة اسئلة وغرد قائلا:

ستمر الشهرين ولن نشعر بها..؟ عدوان ظالم وحصار جائر مستمر منذُ 7 اعوام ولا زال كيف لهدنة مثل هاذة لشهرين وايضا مضامينها محدودة جداً، كيف لها ان تعالج وكيف ترتب وتحسن وكيف لها ان تفعل ليشعر بها الجميع خاصتا وعادها ايامها الاولى #لا_سلام_دون_رفع_الحصار

واما التغريدات التي خصصها الناشطون اليمنيون حول وسم (#الدنبوع) قال حساب الناشط اليمني (مشعان):

ههههههههههههههه البحث عن نصر وحفظ ماء الوجه بعد حربت استمرت ثمان سنوات دون اي انتصار وبالنهاية بعد الوعود بإنهاء الوجود الحوثي من اليمن وفشل الحرب يبحثون عن اي حل والتخلي عن شرعية الدنبوع هادي اكبر دليل

اما حساب الناشط اليمني (فيلق الاهنوم) فقد اشار الى عجز تحالف العدوان ومن خلفه الاستكبار العالمي عن تقسيم اليمن الى اقاليم فتوسلوا ببديل اخر هو تقسم الدنبوع الى دنابيع قائلا:

ماقدروا يقسموا اليمن الى أقاليم رجعوا قسموا الدنبوع الى دنابيع

أما حساب الناشطة اليمنية (جنية خرافية) فقد تهكم بشخص الرئيس الهارب وتوقعت احالته الى متحف للشمع في العاصمة الاميركية قائلاة:

تخليدا لذكراه سوف يتم إحالة الدنبوع إلى متحف الشمع بواشنطن كأتفه وأبيخ وارخص عميل في العالم. مبروك لمن طبلوا للدنبوع طيلة كل هذه المدة.ومنهم من كان ينتظر منه منصب بعد استقرار الأمور. معليهش .. العوض من الله



