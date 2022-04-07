الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢
٠٧:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

جريمة قتل جديدة تضاف الى سجل جرائم العدوان في لحج اليمنية

جريمة قتل جديدة تضاف الى سجل جرائم العدوان في لحج اليمنية
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

لقي مواطن يمني مصرعه برصاص جنود نقطة أمنية تابعة لما يسمى "الحزام الأمني" التابع لقوى العدوان ومرتزقته، وذلك أثناء عبوره بقاطرته في محافظة لحج.

العالم - اليمن

وبحسب مصادر إعلامية فقد أطلق أحد أفراد نقطة التفتيش التابعة للحزام الأمني المدعوم إماراتيا في منطقة يافع، النار على مالك قاطرة يدعى "خالد عبدالحميد" ما أدى إلى مقتله على الفور، عقب رفض الضحية دفع جباية لأفراد نقطة التفتيش.

وتستمر آلة قتل المسافرين عبر نقاط التفتيش على امتداد محافظة لحج الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات، في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية والإنسانية.

يذكر أن منطقة طور الباحة بمحافظة لحج شهدت عمليات قتل ونهب استهدفت المسافرين، كان أبرزها القضية التي أثارت الرأي العام في سبتمبر الماضي، حيث تعرض الشاب "عبدالملك السنباني" -المغترب اليمني في أمريكا للقتل ونهب 15 ألف دولار بحوزته من قِبل منتسبي إحدى النقاط العسكرية التابعة لمرتزقة العدوان والاحتلال.

روابط ذات صلة

ثلاث عمليات اغتيال في عدن المحتلة خلال 24 ساعة

اغتيال قيادي بارز في 'الحزام الأمني' وجدوى مشاورات الرياض

استهداف قائد قوات تابعة للمجلس الانتقالي في أبين بسيارة مفخخة (صورة)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. هادي ينسحب سياسياً وينقل صلاحياته لمجلس يدير حكومة مرتزقة

المواطنون بمأرب يحملون حكومة هادي مسؤولية ارتفاع الأسعار

شاهد.. بديل التسوية في العراق ثمن غال سيدفعه الجميع

شاهد بالفيديو.. كييف تدعو سكان حوض دونباس الى إخلاء المنطقة فوراً

جريمة قتل جديدة تضاف الى سجل جرائم العدوان في لحج اليمنية

من هو رئيس المجلس الرئاسي الجديد في حکومة هادي؟