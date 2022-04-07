من هو رئيس المجلس الرئاسي الجديد في حکومة هادي؟

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الدكتور "رشاد محمد العليمي" ولد عام 1954 في محافظة تعز، وتلقى تعليمه الأول في قريته على يد والده القاضي "محمد بن علي العليمي" وبعدها واصل تعليمه الثانوي إلى أن تخرج من مدرسة جمال عبد الناصر في صنعاء عام 1969.

بدأ "العليمي" حياته السياسية في حزب التنظيم الناصري اليمني، ودرس في كلية الشرطة والعلوم العسكرية في الكويت، وتخرج عام 1975 ليعود إلى صنعاء ويعمل في كلية الشرطة ويواصل الدراسة في كلية الآداب بجامعة صنعاء.

أصيب في حادث انفجار مسجد النهدين بدار الرئاسة أثناء صلاة الجمعة الذي استهدف الرئيس اليمني السابق "علي عبد الله صالح" وقيادات في الدولة في 3 يونيو 2011 ونقل على إثرها إلى السعودية للعلاج، وعاد إلى صنعاء في 13 يونيو 2012 بعد عام من العلاج في السعودية وألمانيا.

أما المناصب التي تولاها:

- عمل في كلية الشرطة بصنعاء من العام 1975 إلى العام 1978.

- عمل في إدارة البحث الجنائي من العام 1978 إلى العام 1981.

- أستاذا في جامعة صنعاء عام 1989.

- مديرا للشؤون القانونية بوزارة الداخلية في العام 1989.

- رئيسا لمصلحة الهجرة والجوازات في العام 1994.

- مديرا لأمن محافظة تعز في العام 1996.

- وزيرا للداخلية 2001.

- نائبا لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية في 2006.

- نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن - مايو 2008.

- نائبا لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزيراً للإدارة المحلية - نوفمبر 2008.

- رئيس اللجنة الأمنية العليا منذ العام 2006.

- عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام.

- عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني.

- مستشار رئيس الجمهورية.

المصدر: "العين" + "المشهد اليمني"