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سفارة روسيا تدعو الاوكرانيين لعدم تحويل لبنان إلى ساحة صراع

سفارة روسيا تدعو الاوكرانيين لعدم تحويل لبنان إلى ساحة صراع
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

طلبت السفارة الروسية في بيروت من مواطني أوكرانيا الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتوقف عن محاولات تحويل لبنان، المثقل أصلًا بشتى أنواع المعاناة، إلى ساحة صراع حول العملية الروسية في أوكرانيا.

العالم-لبنان

واشارت سفارة روسيا الاتحادية في لبنان، في بيان، إلى أنه "في الآونة الأخيرة، قام المواطنون الأوكرانيون بمساعدة سفارة أوكرانيا في بيروت، بتنظيم عدة حملات تشويه وتحريف لحقيقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتشهير بكل ما يتعلق بروسيا الاتحادية بشكل عام".

واعتبرت السفارة أن ما يثير القلق، ارتكاب المشاركين في هذه الاستفزازات أعمال غير قانونية، كإطلاق الهتافات المهينة ووضع الملصقات المعادية لروسيا على حائط سفارتنا في بيروت ومحاولات إلحاق الأضرار بالممتلكات الدبلوماسية الأخرى، ورأت أن غالبًا ما يسعي المنظمون الأوكرانيون إلى تزامن حملاتهم هذه مع تحركات الناشطين اللبنانيين والمواطنين الروس المؤيدين لروسيا وللعملية العسكرية الخاصة.

ورأت في بيانها، أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى وقوع حالات صدام مستنكرة ومرفوضة، لافتة النظر إلى أن موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية والمواطنين الروس في لبنان والبلدان الأخرى لم ولا يسمحون لأنفسهم بمثل هذه التصرفات ضد البعثات الخارجية الأوكرانية.

ودعت سلطات إنفاذ القانون اللبنانية إلى الانتباه إلى الطبيعة غير القانونية لمثل هذه التحركات.

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