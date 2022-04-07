أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 07  أبريل 2022

جوان..

نهضة كبرى في مجال الطاقة الكهرونووية, إنتاج عشرة آلاف ميغاواط من الكهرباء

وطن امروز..

إيران تؤكد على خطوطها الحمراء في المراحل الأخيرة من مفاوضات فيينا

كيهان ..

المسلمون من شيعة وسنة بإيران وأفغانستان يشجبون بشدة الجريمة التكفيرية بالحرم الرضوي بمشهد

عصر ايرانيان ..

علماء الدين من أهل السنة في البلاد ينددون بقوة الجريمة الإرهابية التكفيرية بمشهد

جمهوري اسلامي ..

أزمة سياسية خانقة جديدة تعصف بالكيان الصهيوني

ابتكار ..

حكومة نفتالي بينيت تقف على حافة السقوط بفقدان الإئتلاف الحاكم للاغلبية البرلمانية

جام جم ..

الصين تندد بشدة ببيع أمريكا صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ والطائرات لتايوان

خراسان ..

غضب التنين الصيني من تحرك بلدان إتفاقية أوكوس نحو إنتاج صواريخ فرط صوت

رسالت ..

بوتين يحذر الغرب من مواجهة العالم لازمة غذاء بسبب العقوبات على روسيا

مردم سالاري ..

الغرب يتهم روسيا بإرتكاب جريمة إبادة عرقية في بلدة أبوتشا الأوكرانية

ابرار..

المحكمة العليا بباكستان تؤجل النظر في مدى قانونية قرار حل البرلمان

اطلاعات ..

تفجر أزمة علاقات تركية تونسية على خلفية إنتقادات أردوغان الأوضاع السياسية بتونس

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن تفجر ازمة سياسية جديدة في فلسطين المحتلة في مقالها ( عزلة نفتالي ) .. حكومة نفتالي بينيت التي تواجه اتساع دارة مقاومة الشعب الفلسطيني , وتعيش كابوس احتمال اندلاع انتفاضة رمضانية , تلقت ضربة كبرى باستقالة نائب يميني من اعضاء احزاب الائتلاف الحاكم.

إن إستقالة النائب عيديت سليمان من الكنيست جعلت حكومة بينيت تفقد دعم الأغلبية النسبية الهامشية بالكنيست مقابل المعارضة وهذا يعني ببساطة بان حكومة بينيت باتت تقف على حافة الهاوية وتكفي استقالة نائب يميني اخر من نواب احزاب الائتلاف الحاكم لاسقاط هذه الحكومة , وهذا ما باتت المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تراهن عليه لاجراء انتخابات مبكرة اخرى املا في اقصاء بينيت ولتفكيك وتشتيت احزاب الائتلاف الحاكم .

جام جم ..

صحيفة جام جم سلطت الضوء على جانب من التداعيات التي ترتبط بالازمة الاوكرانية وكتبت في مقالها ( محاولات أوكرانيا تغيير مسار مفاوضات السلام ).. جولة مفاوضات السلام الاوكرانية الروسية في اسطنبول اوجدت نوع من الاجواء الايجابية بشان امكانية استمرارها وايجاد حلول عملية لحل الازمة الاوكرانية وايقاف الحرب .

هذه الأجواء بدأت بالتبدد مع تصعيد أوكرانيا والقوى الغربية لحملة إتهامات تطرح مزاعم بإرتكاب روسيا مجزرة ببلدة أوكرانية وروسيا كذبت هذه الاتهامات تماما مؤكدة انها مجرد مسرحية اعدتها الحكومة الاوكرانية وحماتها الغربيين لتصعيد الاجواء ضد موسكو.

وفي كل الاحوال يبدو ان الجانب الاوكراني بدأ بتغيير مواقفه بشأن المفاوضات مع روسيا وهذا ما كشف عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نفسه بقوله ان الجانب الاوكراني بدأ يتنصل من التفاهمات الاولية في جولات مفاوضات السلام مستغلا اجواء الحملات الاعلامية المضللة الاخيرة ضد روسيا كاداة ضغط بتشجيع القوى الغربية .

ايران ..

كتبت صحيفة ايران عن اجواء التوتر بين واشطن وبكين في مقالها (تايوان , محور الخلافات الأمريكية الصينية ).. هناك مخاوف جدية من ان يشهد العالم اندلاع حرب جديدة في مكان اخر وفي الوقت الذي تستمر وتتصاعد فيه الحرب باوكرانيا .

ان ما يحدث على صعيد الازمة بين امريكا والصين حول تايوان بات يطرح احتمال وقوع مواجهة مباشرة في اية لحظة .

إن إصرار أمريكا على مواصلة بيع السلاح لتايوان يثير غضب الصين التي تعتبر تايوان جزء سلبيا من ترابها ان الولايات المتحدة تدرك جيدا بأن تعزيز قدرات تايوان العسكرية سيستفز الصين بشكل خطير لكنها تغامر مع ذلك في مواصلة هذا النهج وربما لابتزاز بكين لدفعها لتغيير موقفها ازاء روسيا على صعيد الحرب بأوكرانيا, ومن هنا جاء ابرام امريكا لصفقة صواريخ باتريوت مع تايوان مؤخرا, الامر الذي فجر ردود فعل غاضبة جدا من قبل بكين.

خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها (حرب الغاز الروسية على أوروبا)..قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصدير الغاز الروسي مقابل الدفع بالعملة الروسية الروبل وضع البلدان الاوروبية التي تفرض عقوبات الى جانب امريكا على روسيا بشأن الحرب باوكرانيا في موقف حرج للغاية .

بوتين وضع أوروبا أمام خيارين , الدفع بالروبل والحصول على الغاز الروسي أو مواجهة قطعه من دون وجود بديل واقعي له والحقيقة هي ان بوتين يحاول دفع البلدان الاوروبية لفصل مواقفها عن الموقف الامريكي وكسر العقوبات المفروضة على روسيا او قيامها مضطرة لشراء الروبل الروسي من البنوك الروسية بالعملات الصعبة لدفع ثمن اسيراداتها من الغاز الروسي بالروبل وبالتالي تعزيز قيمة ومكانة العملة الروسية بنفسها.

عصر ايرانيان ..

كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها ( الإتفاق في إطار الخطوط الحمراء فحسب)... تقترب مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي من نهايتها وسط مؤشرات متباينة تميل في الاغلب لصالح التوصل لنتائج ايجابية.

إن المهم لإيران هو أن لا تخرج نتائج مفاوضات فيينا عن إطار الخطوط الحمراء التي أعلنتها بوضوح مرارا ان على الادارة الامريكية واذا ما كانت جادة حقا في ابداء رغبتها بالعودة لعضوية الاتفاق النووي ان تعمل على حل المشاكل والتعقيدات الداخلية التي تحول دون حقيق هذا الهدف وذلك بدلا من الهرب للامام عبر القاء مسؤولية تباطؤ المفاوضات او توقفها على الاخرين .

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت عن ( هرب الضباط من الجيش الصهيوني) قائلة .. يواجه الجيش الصهيوني ظاهرة بالغة الخطورة تحمل تهديدا جديا لهيكليته وقدراته تتمثل في تهرب وتملص عدد متزايد من الضباط من البقاء في عضويته وذلك لصالح العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية العادية.

محافل رسمية بتل أبيب كشفت عن إستقالة 500 ضابط برتبة رائد فما دون من الجيش العام الماضي وحسب هذه المحافل ايضا سجلت طلبات الاستقالة المقدمة من ضباط زيادة بنسبة 30% بنفس العام.

ويبدو حسب خبراء بفلسطين المحتلة ان مستويات الخطر المرتفعة وحالات الانذار الدائمة والتوتر النفسي المستمر نتيجة لتصاعد قدرات المقاومة الفلسطينية وقدرات محرو المقاومة, من ابرز عوامل بروز ظاهرة خروج الضباط من الخدمة بجيش الكيان.