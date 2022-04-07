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هيئة الأسرى: الاحتلال يتعمد التنكيل بالمعتقلين

هيئة الأسرى: الاحتلال يتعمد التنكيل بالمعتقلين
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استخدام أساليب قمعية بحق المعتقلين خلال اعتقالهم.

العالم - فلسطين

وبينت الهيئة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن المعتقلين يتعرضون للضرب بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإطلاق قنابل الصوت والغاز، إضافة للتنكيل بهم بعد اعتقالهم وفي مراكز التحقيق.

وأعربت عن قلقها من استمرار الهجمة الشرسة التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، الذين تم استهدافهم يوم أمس بطريقة شرسة وهمجية في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

ولفتت الهيئة أن هذه الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال وأجهزتها العسكرية ما هي إلا محاولة فاشلة لكسر إرادة وصمود شعبنا.

وطالبت المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتها لردع ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات التي تمارسها، التي تتجاوز كافة الأعراف والقوانين الدولية.

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