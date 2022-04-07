هادي ينسحب سياسياً وينقل صلاحياته لمجلس يدير حكومة مرتزقة

خاص بالعالم

هادي قرر نقل ما يعتبرها صلاحياته وصلاحيات نائبه علي محسن الاحمر الى مجلس جديد، شكّله برئاسة ووزير الداخلية الاسبق رشاد العليمي المدعوم من قبل السعودية، ويضم سبعة اعضاء بدرجة نائب رئيس المجلس من بينهم عيدروس الزبيدي زعيم ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، وذلك لتولي الادارة السياسية والعسكرية والامنية وتيسير ممارسة حكومة المرتزقة لاختصاصاتها.

نص قرار هادي تضم ايضا تشكيل فريقين قانوني واقتصادي وهيئة للتشاور.

قرار من لا يملك لمن لا يستحق، الذي رحبت السعودية به على الفور ودعت المجلس الجديد الى بدء التفاوض مع صنعاء تحت اشراف اممي، يعد بحسب محللين سياسيين محاولة سعودية للخروج من المأزق اليمني بعد ان عجزت عن تحقيق اي انجاز عسكري في سنوات العدوان، مع رغبة في الاستمرار بسياستها للتدخل في الشؤون اليمنية، كما يعد نتيجة لمؤتمر الرياض الذي جاء لمحاولة انهاء الانقسام في صفوف المرتزقة، وهو ما رفضته صنعاء سابقا باعتبار ان التفاوض يجب ان يكون مع السعودية التي تشن العدوان على اليمن وتفرض حصارا خانقا عليه وليس مع مرتزقتها الذين لا يملكون من امرهم شيئا.