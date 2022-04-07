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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: الخطوة لا تمثل شيئا لحكومة صنعاء باعتبارها لا تعترف بحكومة هادي
مراسل العالم: يعتقد الخبراء ان التحالف السعودي الاماراتي ربما اراد من خطوة منصور هادي والاحمر اجتيازهما
المتحدث باسم قوات دونيتسك الانفصالية: قرابة 3 آلاف عسكري أوكراني لا يزالون في ماريوبول
مراسل العالم: عبدربه منصور هادي يعفي نائبه علي محسن الاحمر من منصبه
مراسل العالم: قرار عبدربه منصور هادي يعين رشاد العليمي رئيساً لما أسمي بمجلس القيادة الرئاسي في اليمن
مسؤول دفاعي أمريكي: القوات الروسية قرب كييف أتمت انسحابها من المنطقة
مسؤول: أميركا لديها مؤشرات على أن القوات الروسية تعمل على إعادة التجهيز والتزود في روسيا البيضاء
مسيرات في الخرطوم ومدن أخرى رفضا لحكم العسكر وللمطالبة بحكم مدني
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن: الهدنة هي فرصة مهمة ومتاحة الآن لليمنيين وللمهتمين بتحقيق السلام
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يقول إن الهدنة هي فرصة نادرة لإحراز تقدم نحو حل سياسي بعد حرب طويلة ووحشية
مراسل العالم: يعتقد الخبراء ان التحالف السعودي الاماراتي ربما اراد من خطوة منصور هادي والاحمر اجتيازهما
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش
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