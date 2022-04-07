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ما وراء الانقلاب على الرئيس اليمني المستقيل هادي؟

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان خطوة الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي باعلانه نقل كامل صلاحياته الى مجلس قيادة رئاسي مدعوم سعودياً، بانها لا تمثل شيئا لحكومة صنعاء باعتبارها لا تعترف بحكومة هادي.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان خطوة هادي تمثل تطوراً سياسياً في الملف اليمني، مؤكداً ان عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي قال ان عبدربه منصور هادي منتهي الصلاحيات ولا صلاحية له حتى ينقلها لغيره، ما يعني ان الخطوة لا تمثل بالنسبة لصنعاء شيئاً لعدم الاعتراف اصلا بحكومة هادي الذي استقال قبل سبع سنوات.

ولفت مراسلنا الى ان هادي كان شماعة تحالف السعودي الاماراتي لاستمرار تدخلهم العسكري بذريعة دعم شرعيته. وبين ان بعض الاطراف اعتبرت الخطوة ترقيعية وغير منطقية، بحيث يكون القرار السياسي بالنسبة لسلطة عبدربه منصور هادي مقسمة بين قيادات وقوى متعددة الاهواء والاجندات.

وكان هادي اعلن نقل كامل صلاحياته الى مجلس قيادة رئاسي برئاسة وزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي المدعوم من السعودية.

ويضم المجلس سبعة أعضاء، بينهم الزعيم الانفصالي المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي. ورحبت السعودية بالقرار، ودعت المجلس الجديد الى بدء مفاوضاتٍ مع حركة أنصار الله.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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