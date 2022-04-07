الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة الاسرى تطالب الصحة العالمية الاهتمام بأوضاع المعتقلين المرضى

هيئة الاسرى تطالب الصحة العالمية الاهتمام بأوضاع المعتقلين المرضى
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، منظمة الصحة العالمية بتركيز اهتمامها خلال العام الحالي على أوضاع الأسرى المرضى داخل معتقلات الاحتلال.

العالم - فلسطين

ووجه اللواء أبو بكر رسالته إلى منظمة الصحة العالمية، وهي تحيي وتحتفي بيوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من نيسان من كل عام، وتحاول بكل جهدها وطاقاتها وضع حد لتفشي وانتشار الأمراض من خلال طرق كل الأبواب والعمل الدائم على تشكيل خلايا لهذا الغرض، أن تعمل بشكل جدي وحقيقي لإنقاذ معتقلينا الذين يتركون فريسة للأوجاع والآلام ويحرمون من العلاجات والأدوية.

وأعرب عن استيائه من عدم تدخل منظمة الصحة العالمية حتى اليوم لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي بغرض زيارة المعتقلين المرضى والاطلاع على أوضاعهم، وتقديم الخدمات الطبية المناسبة لهم، علما أنها توثق بشكل يومي كل هذه الجرائم المخططة والممنهجة.

وأضاف: "يحتجز في معتقلات الاحتلال 550 معتقلا مريضا، بينهم 200 حالة مرضية بحاجة إلى تدخلات علاجية فورية، كون أمراضهم خطيرة ومزمنة كالسرطان والكلى والأمراض النفسية، ولا يقدم لهم إلا بعض العلاجات البدائية التي تستند على المسكنات فقط، كما أن من يتولون الإشراف على المعتقلين المرضى لا يحملون الشهادات العلمية الطبية، وهم مجرد هواة ومتطوعين من جيش الاحتلال والأجهزة العسكرية الإسرائيلية، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية".

وتمنى أبو بكر أن "يقف العالم برمته عند مسؤولياته، وألا يبقى مساهما بصمته في هذه الجرائم اللاأخلاقية واللاإنسانية، وأن يحمل تدخلات جدية لإنقاذ المعتقلين المرضى وتقديم كل ما يحتاجونه، والإفراج عن الحالات المستعصية والمعقدة طبيا، ليكون هذا العام مختلفا".

روابط ذات صلة

مشاهد تدمي القلب.. اعتداءات وحشية على اطفال فلسطين

الجهاد الإسلامي تدعو لجمعة إسناد جنين ومقاومتها الباسلة

الجبهة الشعبية: ليس أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة

قيادي بحماس: فرص التصعيد أكبر بكثير من إجراءات التهدئة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحكومة الصومالية تطرد رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي

منتخب لبنان لكرة الصالات إلى نهائيات بطولة آسيا

القضاء التركي يقرر إغلاق ملف قضية مقتل جمال خاشقجي

 الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني يتفقان على بدء عملية ملموسة لمحادثات السلام

هيئة الاسرى تطالب الصحة العالمية الاهتمام بأوضاع المعتقلين المرضى

بعد 17 عاما.. الافراج عن اسير فلسطيني من غزة