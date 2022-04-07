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أ ف ب: كييف تتهم المجر "بمساعدة بوتين" في الحرب على أوكرانيا

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

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