هل خطوة هادي مفاجئة، ام ترتيبات سعودية لمرحلة قادمة؟ 

خاص بالعالم

وقال انعم في تصريح خاص لقناة العالم، ان السعودية اجبرت مرتزقتها ومن بينهم الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي على اصدار هذه القرارات للترتيب الى مرحلة قادمة بعد وصولها لقناعة ان هؤلاء المرتزقة لم يحققوا لها شيئاً في اليمن وان اليمنيين لن يستسلموا.

واوضح انعم ان النظام السعودي لم يستطع النظام ان يفرض عملائه ومرتزقته، ولذلك هو يرتب الان لترتيبات جديدة علّها ان تكون ايجابية.

هذا وقد أعلنَ الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي نقلَ كاملِ صلاحياتهِ الى مجلسِ قيادةٍ رئاسي برئاسةِ وزيرِ الداخلية الأسبق رشاد العليمي المدعوم من السعودية.

ويضمُ المجلسُ سبعةَ أعضاء، بينَهم الزعيمُ الانفصالي المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي. ورحبتْ السعودية بالقرار، ودعتْ المجلسَ الجديد الى بدءِ مفاوضاتٍ مع حركة أنصار الله.