الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

هل خطوة هادي مفاجئة، ام ترتيبات سعودية لمرحلة قادمة؟ 

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

اكد مستشار المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد طاهر انعم، ان قرار تشكيل مجلس قيادة رئاسية هو سعودي بامتياز.

خاص بالعالم

وقال انعم في تصريح خاص لقناة العالم، ان السعودية اجبرت مرتزقتها ومن بينهم الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي على اصدار هذه القرارات للترتيب الى مرحلة قادمة بعد وصولها لقناعة ان هؤلاء المرتزقة لم يحققوا لها شيئاً في اليمن وان اليمنيين لن يستسلموا.

واوضح انعم ان النظام السعودي لم يستطع النظام ان يفرض عملائه ومرتزقته، ولذلك هو يرتب الان لترتيبات جديدة علّها ان تكون ايجابية.

هذا وقد أعلنَ الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي نقلَ كاملِ صلاحياتهِ الى مجلسِ قيادةٍ رئاسي برئاسةِ وزيرِ الداخلية الأسبق رشاد العليمي المدعوم من السعودية.

ويضمُ المجلسُ سبعةَ أعضاء، بينَهم الزعيمُ الانفصالي المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي. ورحبتْ السعودية بالقرار، ودعتْ المجلسَ الجديد الى بدءِ مفاوضاتٍ مع حركة أنصار الله.

روابط ذات صلة

انقلاب ابن سلمان الأبيض على منصور هادي

ما وراء الانقلاب على الرئيس اليمني المستقيل هادي؟

هادي ينسحب سياسياً وينقل صلاحياته لمجلس يدير حكومة مرتزقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الإيرانية تسجل 41 وفاة جديدة بكورونا

الجيش السوري يدك "النصرة" بعدة مناطق والطيران الحربي يغير على الدواعش

بن حبتور يحمل دول العدوان مسؤولية الإنفلات الأمني في المناطق المحتلة

اخيرا.. انقلب السحر على الساحر السعودي.. المعتدي

وزير الداخلية: سيتم تحديد كافة الجذور الارهابية لاعتداء مشهد والجهات التي تقف وراءها

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 07-04-2022