مقتل مسلح من 'قسد' وإصابة آخر في هجوم بريف دير الزور

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصادر محلية قولها إن "الفصائل الشعبية استهدفت الليلة الماضية بالأسلحة الرشاشة مجموعة مسلحة لميليشيا (قسد) أثناء تجولها في قرية العزبة بالريف الشمالي الشرقي ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة آخر وذلك بعد ساعات من مقتل مسلح من الميليشيا واصابة اثنين آخرين في مدينة هجين بالريف الشرقي".

وشهدت قرية العزبة أكثر من مرة مظاهرات لأهالي القرية والقرى المجاورة طالبت خلالها بطرد الميليشيا من المنطقة.

على صعيد آخر سلمت قسد طفلين اثنين من عائلات مسلحي جماعة داعش الإرهابية إلى وفد من الحكومة البريطانية خلال زيارة قام بها إلى شمال شرق سوريا.

وكانت المصادر ذكرت في 31 آذار الماضي أن وفداً من الخارجية الألمانية زار مقر ما يسمى بدائرة العلاقات الخارجية في قسد بمدينة القامشلي حيث تسلم الوفد 22 طفلاً و10 نساء ألمان من عائلات مسلحي داعش، في حين جرى في 16 آذار الماضي تسليم وفد سويدي امرأتين وطفليهما من عائلات الجماعة الارهابية.