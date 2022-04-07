مساعد وزير الخارجية: الارهاب لا دين له

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ونشر مساعد وزير الخارجية السيد رسول موسوي في صفحته الشخصية على تويتر صورة من حجة الإسلام محمد أصلاني الذي استشهد في المرقد الرضوي المقدس وكتب ان الارهاب لا دين له ولا مذهب ولا يعرف اي جنسية.

واضاف: ان ما حدث في مرقد الإمام الرضا (عليه السلام) كان عملية إرهابية تكفيرية على ايدي الارهابيين الذين يسعى أسيادهم وراء اثارة صراعات بين مختلف الطوائف والأديان والجنسيات لكن مساعيهم هذه تبقي فاشلة لان لدينا شعب يتحلى بالوعي.

يذكر ان جريمة الطعن بالسكين المروعة التي طالت 3 رجال دين قبل يومين في مشهد المقدسة ادى الى استشهاد حجة الاسلام اصلاني واصابة اثنين اخرين.