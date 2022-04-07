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ردا على جريمة الطعن بمشهد المقدسة؛

مساعد وزير الخارجية: الارهاب لا دين له

مساعد وزير الخارجية: الارهاب لا دين له
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد وزير الخارجية ان الإرهاب ليس له دين له ولا مذهب ولا يعرف اي جنسية في اشارة منه الى استشهاد "حجة الاسلام اصلاني" احد رجال الدين الثلاثة الذي ارتقى شهيدا اثر الحادث الارهابي في مشهد المقدسة.

العالم - ایران

ونشر مساعد وزير الخارجية السيد رسول موسوي في صفحته الشخصية على تويتر صورة من حجة الإسلام محمد أصلاني الذي استشهد في المرقد الرضوي المقدس وكتب ان الارهاب لا دين له ولا مذهب ولا يعرف اي جنسية.

واضاف: ان ما حدث في مرقد الإمام الرضا (عليه السلام) كان عملية إرهابية تكفيرية على ايدي الارهابيين الذين يسعى أسيادهم وراء اثارة صراعات بين مختلف الطوائف والأديان والجنسيات لكن مساعيهم هذه تبقي فاشلة لان لدينا شعب يتحلى بالوعي.

يذكر ان جريمة الطعن بالسكين المروعة التي طالت 3 رجال دين قبل يومين في مشهد المقدسة ادى الى استشهاد حجة الاسلام اصلاني واصابة اثنين اخرين.

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